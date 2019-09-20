Аксенов внес три кандидатуры на пост сенатора от Крыма

Симферополь, 20 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов внес три кандидатуры на пост сенатора от исполнительной власти республики. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, на пост члена Совфеда от исполнительной власти Крыма Аксенов представил кандидатуры Ольги Ковитиди, Юрия Абисова и Андрея Мальгина. Константинов отметил, что один из них будет наделен соответствующими полномочиями.

«Решение будет принято не позднее, чем на следующий день после вступления в должность главы республики Крым», — цитирует слова главы крымского парламента «Крым Информ».

Ранее Сергей Аксенов был переизбран на пост главы Крыма. Соответствующее решение принял крымский парламент нового созыва. В ходе голосования все 74 депутата парламента поддержали кандидатуру Аксенова. Он будет возглавлять республику ближайшие пять лет.