Минприроды повысило оценку стоимости животных РФ Минприроды обновило оценку стоимости всех российских лесов и представителей животного мира. Совокупная стоимость всех особей на конец 2018 года составила 267 млрд рублей. Это более чем в 400 раз выше оценки тех же животных на конец 2017 года. Тогда их стоимость составила 640,6 млн. Дороже всего ведомство оценило лосей — 88 млрд рублей. В тройке — косули (46,7 млрд) и дикие северные олени (28,7 млрд). Изменение оценки может быть связано с отловом и отстрелом животных, их гибелью по естественным причинам. Точная причина пересмотра стоимости не указывается.

В Сирии боевики мешают людям вернуться в свои дома После освобождения в Сирии районов Хамы и Идлиба подразделения сирийской правительственной армии обеспечили въезд тысячам людей из Мурека, Кафр-Зеты и Хан-Шейхуна. В данный момент мирные жители осматривают свое имущество и дома, покинутые много лет назад из-за войны. Отметим, что террористические группы продолжают препятствовать тому, чтобы жители достигли пункта пересечения Абу-Духур, вновь открытого на востоке Идлиба. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» продолжают атаковать мирных жителей, которые пытаются покинуть подконтрольные им территории.

США не смогут противостоять гиперзвуковым ракетам России Гиперзвуковое вооружение России и Китая намного опередило американские разработки, и сегодня западные ПРО не способны отразить атаку подобными ракетами. Об этом рассказали эксперты Бишоп Гаррисон и политолог Престон Ланн. Отметим, Минобороны США в этом году выделило более 2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия, чтобы «противостоять этой возникающей гиперзвуковой угрозе». Вашингтон, уверены эксперты, должен внимательно контролировать расходы Пентагона и процесс создания ПРО, поскольку некоторые американские системы уже показали свою бесполезность. Стоит вспомнить атаку дронов на заводы, с которой не справился американский комплекс Patriot.