Горячее питание для младшеклассников в российских школах может стать обязательным

Москва, 20 сентября. В Государственную думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций, передает «Парламентская газета».

Как объяснил Вячеслав Володин, законопроект вводит понятие «здоровое питание» и закрепляет его основные принципы и особенности. Нормы документа подразумевают обязательное обеспечение учащихся младших классов горячим питанием.

«Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием», — отметил спикер.

Он также сказал, что идею законопроекта поддержал президент России и правительство.

Национальный родительский комитет ранее предложил изменить график школьных каникул и предоставлять учащимся семь дней отдыха после каждых пяти недель учебы.