Корреспонденты ФАН расскажут правду о Ливии. Онлайн-трансляция

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов расскажут, как на самом деле обстоят дела в столице Ливии — Триполи. Прямая трансляция, в ходе которой журналисты ответят на вопросы читателей, начнется 20 сентября в 14.00.

Трансляция доступна на YouTube. Задать вопросы можно через Telegram.

15.05. Журналистам не давали общаться с местными жителями, писать о разрухе, говорить с людьми на улицах о том, как им жилось раньше и что они думают о нынешнем режиме. После публикации материала у корреспондентов начались проблемы.

15.04. Иногда корреспонденты ФАН сталкивались с угрозами от местных бандитов при попытке снять их дома и имущество.

15.00. За корреспондентами ФАН постоянно велась официальная слежка, сотрудники мухабарата сопровождали их якобы для их безопасности. Чувствовалось и давление со стороны правительства, поскольку этим же людям от мухабарата не давали выдавать журналистам документы, оказывалось воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов.

Корреспонденты вспоминают, что иногда слежка теряла их и звонила фиксеру, приходилось возвращаться.

«Их всегда хотелось накормить шаурмой, потому что они весь день на посту», — шутит Микульскис. «Мы предлагали им, но они вежливо отказывались», — добавляет Малянов.

14.57. Говоря о туризме, корреспонденты отмечают, что потенциал у Ливии есть, но им никто не занимается.

14.53. Журналисты отмечают, что у людей появились расхождения в религии. «Когда страна в таком состоянии, людей могут легко обратить в радикальный ислам», — говорят журналисты.

14.49. Исламские традиции в Ливии были живы при Каддафи. Однако они сохраняются и сейчас. Фиксер предложил журналисту ФАН принять Ислам, заметив, что он интересуется арабским языком.

14.48. Ислам в Триполи довольно мягкий. Половина женщин ходит в закрытыми лицами, в хиджабах и в платках, есть и те, кто ходит с непокрытой головой.

14.47. Журналисты испытали на себе открытое давление сверху: даже попытки сделать безобидный городской материал о чем-то хорошем, что произошло в Триполи, натыкались на активное сопротивление.

«У нас получилось как всегда — мухабарат нам дал бумажку (разрешение), но не хватало подписи владельца и администрации района», — говорит корреспондент ФАН.

14.44. Корреспондентов ФАН поразило разнообразие на местному рынке. Однако люди, которые контролируют рынок, запретили им общаться с местными.

Говоря о благосостоянии населения, журналисты отметили, что богатство в стране есть, но не для всех.

14.42. Знания арабского и английского корреспондентов ФАН хватало для бытовых разговоров с местными жителями. В Ливии английским владеет примерно половина населения.

14.41. Задержанные в Ливии российские социологи не попадают ни под какие местные законы. Им пока не предъявлено обвинение. Россиян задержали, потому что они якобы действуют незаконно. А так как нет ни доказательств, ни опровержений, ни адвоката, неизвестно, насколько затянется процесс.

К задержанным журналистов так и не допустили, несмотря на то, что им обещали встречу.

«Нам обещали встречи. В своих странствиях по кабинетам чиновников мы добрались почти до человека, который выполняет функции прокурора», — рассказывают журналисты.

Однако у здания стояли три белых грузовика с логотипом ООН. Сам чиновник покинул здание, а его пресс-секретарь объяснил, что встреча не состоится.

14.35. Местные силовики также обучались в советских и российских учебных заведениях.

14.33. Русских в Ливии не видели уже очень давно, однако практически у каждого местного жителя есть родственники, которые учились в России.

14.31. Есть информация, что в страну прибывают боевики ИГИЛ1 (запрещена в РФ), которые пользуются беспорядком на территории, подконтрольной ПНС.

14.29. В районе своего отеля журналисты ФАН каждый вечер и каждую ночь слышали автоматную стрельбу. Так решают свои вопросы бандитские группировки. В районе отеля находились порт, вещевой рынок и несколько хороших ресторанов, которые, скорее всего, и делили бандиты.

14.26. Ливийский мухабарат был одной из мощнейших разведок в мире. Сейчас в Триполи пытаются вытравить память о том хорошем, что было сделано за время правления Каддафи.

14.25. Корреспонденты ФАН стали свидетелями бандитских разборок местных жителей, услышав неподалеку несколько пулеметных очередей. Выяснилось, что в стране активно действует мафия, а у каждого члена правительства есть своя группировка, в которую нанимают выходцев из соседних стран. бандиты «поджимают» под себя все, что приносит деньги.

14.22. В Триполи осталось много следов от времен Каддафи — роскошные отели, которые не успели достроить, великая рукотворная река, которая должна была решить проблемы с водоснабжением.

«За 42 года Каддафи смог многого добиться, люди не жаловались и вспоминают те времена с ностальгией. Что будет завтра — никто не знает, и от такой жизни люди устали», — рассказывает Микульскис.

14.21. Простые жители в моменты, когда за корреспондентами ФАН не велась слежка, говорят, что за восемь лет после смены власти для них никто ничего не сделал — не появились рабочие места, не открываются госпредприятия, ежедневно возникают перебои с электричеством и водой. Свет и Интернет отключают на пять часов. За все время своего существования нынешнее правительство Триполи (ПНС) ничего не сделало для своих граждан. Ситуацию усугубляют беженцы и криминальные группировки.

14.19. Новые машины пригоняют из США. Но обладать такой машиной может себе позволить только тот, кто приближен к власти. Даже если простой человек сможет позволить себе такую роскошь, его, скорее всего, похитят вместе с ней.

14.17. Большое количество машин — наследство правления бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

«При Каддафи был запас прочности, — говорят журналисты. — Если вы присмотритесь к нашим фото, вы увидите, что большинство машин не новые, они с тех времен».

14.16. Корреспонденты отмечают, что в стране находятся только журналисты стран НАТО.

14.15. Ливия — страна, закрытая для прессы.

«Мы себя чувствовали под постоянным контролем. В отеле мы не обсуждали рабочие вопросы не вслух, а через мессенджеры, потому что мы знали, что нас слушают, — вспоминает Микульскис. — Владимир на себе испытал атаку на свой компьютер».

14.13. В Триполи нет производств, кроме того идет гражданская война, и разрушенная экономика сказывается на уровне жизни граждан. Богато живут только люди, приближенные к власти.

Обычные люди «доедают то, что им досталось от прежней власти».

«Работы нет никакой. Либо знанимаешься мелким бизнесом, если приближен к власти, — большим бизнесом, молодежь сидит на шеях родителей», — рассказывают журналисты.

14.10. Инвесторы покидают Ливию. Разрушенные дома никто не ремонтирует. Есть целые улицы со следами войны, которые никто не пытается восстановить. Такое первое впечатление от Триполи сложилось у журналистов по прибытии.

14.04. Сотрудники мухабарата (служба внутренней контрразведки) потребовали от корреспондентов связаться с их фиксером, который после прибытия в аэропорт вел переговоры.

«Я предложил Альгису перекусить со словами «неизвестно, когда мы в следующий раз покушаем», — вспоминает корреспондент ФАН Владимир Малянов.

Благодаря фиксеру журналистов отпустили, вернув им документы.

14.02. Корреспонденты ФАН рассказывают о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Сразу же после прохождения погранконтроля в аэропорту «Митига» у журналистов отобрали паспорта и ставили их ждать, не объяснив причину.

13.52. Сами журналисты ФАН рисковали быть арестованными под надуманным предлогом, как это произошло ранее с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, которые занимались исследованиями и были задержаны в Ливии в мае этого года. За несколько недель пребывания в Триполи корреспондентам ФАН так и не удалось навестить их, несмотря на обещания ПНС.

13.49. Корреспонденты ФАН побывали на территории Триполи, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, лично убедившись, что ситуация в этой части Ливии — критическая. Районы города фактически контролируются бандами, а ливийцы массово бегут из страны из-за роста беззакония и насилия.

1 Организация запрещена на территории РФ.