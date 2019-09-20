Красноярская ФСИН начала проверку после стриптиза сотрудников колонии

Красноярск, 20 сентября. Управление ФСИН России по Красноярскому краю начало служебную проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором сотрудники и сотрудницы одной из местных колоний устраивают стриптиз на вечеринке.

«Дополнительно сообщаем, что корпоративное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет», — говорится в официальном сообщении.

На кадрах ролика видно, как женщины раздевают своих коллег-мужчин до нижнего белья под музыку. Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения, чьи сотрудники были замешаны в скандале, отстранен от должности, пока идет расследование, пишет «Газета.ру».

Отметим, что это уже не первый подобный случай в российских силовых структурах. В феврале этого года старший дознаватель управления МВД по Улан-Удэ пригласила в отделение полиции стриптизершу, чтобы поздравить своих коллег с Днем защитника Отечества. После этого руководство регионального управления МВД провело служебную проверку, по итогам которой дознаватель была уволена со службы.

А в прошлом году стриптизом отличился курсант ульяновского летного училища, который в одних трусах и фуражке устроил тверк и записал это на видео. Тогда этот скандал тоже стал поводом для проведения проверки.