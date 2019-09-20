Захарова назвала безответственными угрозами заявления США о прорыве ПВО Калининграда

Москва, 20 сентября. Россия квалифицирует заявления США о прорыве противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда как безответственные угрозы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, oперирует такими столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безoпасность и стабильность», — подчеркнула она.

Также Захарова отметила, что подобные заявления наносят существенный вред имиджу США, передает НСН. Кроме того, она назвала план американской стороны глупым, пишет «Газета.ру».

Напомним, 19 сентября издание The National Interest опубликовало материал, в котором процитировало командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна, заявляющего, что американцы разработали план прорыва ПВО Калининграда.

Комментируя это высказывание, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин сказал Федеральному агентству новостей, что США не стоит испытывать судьбу, делая заявления о возможности нанесения удара по российской территории. Российский депутат отметил, что агрессивная риторика Соединенных Штатов продолжается, несмотря на мирный настрой по отношению к РФ со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее на заявление американского генерала отреагировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он посоветовал Харригяну почитать исторические книги о России, прежде чем строить планы о вторжении в РФ, передает «Царьград».