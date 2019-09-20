Корреспонденты ФАН рассказали, как получили ливийские визы

Санкт-Петербург, 20 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, как им удалось получить ливийские визы.

По словам журналистов, готовясь к поездке, они довольно легко получили визы. Однако с этим возникли проблемы у их переводчика. В итоге переводчику визу не дали, поэтому корреспондентам пришлось ехать в Триполи вдвоем.

Также сотрудники ФАН сообщили, что летели в Ливию через Тунис. По их словам, других журналистов в самолете они не видели. В основном с ними летели отдыхающие или те, кто вез в Ливию вещи для продажи.

Напомним, Альгис Микульскис и Владимир Малянов, которые недавно вернулись из командировки в Триполи, отвечают на вопросы в ходе онлайн-трансляции.