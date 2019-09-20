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Неизвестные застрелили при ограблении двух сотрудников спецсвязи в Брянске

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Неизвестные застрелили при ограблении двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Брянск, 20 сентября. Два сотрудника спецсвязи в Брянске погибли во время нападения вооруженных людей, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным СК РФ, в ночь на 20 сентября на отдел специальной связи напали неизвестные. Двое сотрудников, которые находились на дежурстве, погибли от огнестрельных ранений. Целью грабителей являлись наличные деньги.

В ведомстве уточнили, что преступники попытались скрыть следы и подожгли служебное помещение. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, разбое, уничтожении имущества.

Следственная группа работает на месте происшествия, выясняются обстоятельства ограбления. Полиция разыскивает преступников.

Ранее СК РФ сообщил, что следователи в Петербурге раскрыли убийство женщины 20-летней давности.

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