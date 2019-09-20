Минобороны РФ заверило генерала США в надежности ПВО в Калининградской области

Москва, 20 сентября. Российская система ПВО в Калининградской области способна отразить любую атаку США, в том числе истребителями пятого поколения, заявили в Минобороны РФ.

Ранее главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил, что у Вашингтона есть «план», как уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда.

«Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», — заявили в российском ведомстве.

В МО РФ заверили, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, нейтрализации любых воздушных целей хорошо известны натовским пилотам. Это касается и американских истребителей, которые остаются «невидимыми» «только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей».

В Минобороны РФ добавили, что трепет и волнение по поводу десакрализации истребителей F-35 турецкими расчетами ЗРС С-400 российского происхождения небезосновательны. Наивная вера Харригяна в его «планы» покорения Калининграда должна волновать лишь его подчиненных, которые, в отличие от генерала, лучше знают заповедь военачальников, — «всякий план хорош только до сражения».

Ранее на слова американского генерала ответил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он заявил, что не советует США рисковать, ведь техническое состояние и моральных дух Калининградской области позволяют дать отпор любому противнику.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал «план» Харригяна по нападению на Калининградскую область. Эксперт напомнил, что Калининградской области уделяется особое внимание в плане укрепления обороноспособности, а потому США даже не стоит пытаться испытывать ее противовоздушную и противоракетную защиту.