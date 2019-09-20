Эксперт предостерег США от нападения на Калининградскую область

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что в Калининграде выстроена эшелонированная системы ПВО и ПРО, пробить которую США будет очень сложно.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что высокий моральный дух, отличное техническое и материальное состояние войск РФ в Калининграде позволит отразить любое нападение со стороны Соединенных Штатов Америки.

«Я бы просто хотел пожелать всем американским генералам читать какие-нибудь исторические книги о всех «планировщиках», которые строили планы относительно Российского государства, и чем это потом для создателей таких планов заканчивалось», — отметил Алиханов.

Таким образом он ответил на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна который сообщил, что у Пентагона есть некий план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

«Агрессия России из стратегически расположенного «калининградского анклава» потребует ответа США, и это будет очень своевременное и эффективное умение, которое может быть использовано для обеспечения доступа, необходимого США в этой зоне», — сказал Харригян.

В свою очередь директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что «в нынешних условиях, Калининградской области уделяется особое внимание в плане укрепления обороноспособности, а потому США даже не стоит пытаться испытывать ее противовоздушную и противоракетную защиту».

«Наша система противовоздушной и противоракетной обороны строится по эшелонированному принципу, то есть прикрытию малых, средних и больших высот. Американцы же свою систему строят немного иначе, у них основную задачу в качестве сил противовоздушной обороны выполняет авиация. Их территория находится далеко и они уверены, что им никто и ничто не угрожает. Хотя и за рубежом их защита обеспечивается авиацией. Нашу же систему ПВО/ПРО преодолеть будет очень сложно, так что руководитель региона правильно сказал, что даже не зная о точных цифрах сколько чего и где, учитывая просто принцип построения и развертывания наших систем уже понятно, что они всегда прикрывают западное направление очень плотно», — говорит военный аналитик.

Система противоракетной обороны Калининграда, как впрочем и по всей стране, находится в постоянной боевой готовности и функционирует полностью в автоматическом режиме. Она способна как самостоятельно обнаруживать баллистические цели, так и по целеуказаниям системы предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время в состав системы ПРО входят многофункциональные радиолокационные станции «Дон-2Н», командно-вычислительные пункты, шахтные пусковые установки противоракет, сами противоракеты и системы передачи данных.

«Харригян заявлял о каком-то плане, но не расшифровал его. Надо понимать, что чаще всего американцы полагаются на высокоточные средства нанесения удара — крылатые ракеты, которые запускаются с самолетов, находящихся вне зоны действия ПВО и ПРО. Но они также прекрасно знают, что ответ на такие действия тоже есть, ракеты перехватываются в любом случае. США также могут наносить массированный удар, при котором очень сложно перехватить значительную часть боеприпасов. Но при этом надо понимать, что массированный удар вызовет примерно такой же массированный ответный удар. Об этом надо помнить всегда. То есть даже если они преодолеют систему ПВО, то ответ все равно последует», — заключил Коновалов.

Напомним, в августе Харриган заявил, что последние полтора года США активно собирают информацию о возможностях военной техники российского производства в Сирии.