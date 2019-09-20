Заворотнюк за год до беременности сделали МРТ головного мозга 

Москва, 20 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, находится в тяжелом состоянии из-за болезни, за год до беременности прошла в элитном медцентре серьезное обследование, включавшее МРТ головного мозга. Об этом рассказал друг семьи артистки.

По неофициальной информации, до сих пор не подтвержденной близкими актрисы, у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. СМИ предположили, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 47-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Как рассказал друг семьи Заворотнюк, за год до беременности актриса обратилась в клинику, чтобы пройти обследование перед началом гормональной терапии.

«Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов», — поделился он с KP.Ru.

Собеседник издания не исключил, что гормональная терапия могла спровоцировать болезнь, с которой Заворотнюк сейчас борется.

Друзья актрисы уточнили, что ей уже стало лучше, с ней работают лучшие российские нейрохирурги.

«Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше», — рассказали они.

Напомним, по данным СМИ, диагноз «злокачественная опухоль головного мозга» актрисе поставили немецкие врачи весной этого года. В Германии Заворотнюк, по словам журналистов, делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения актрисы с публичных мероприятий. При этом ни сама артистка, ни ее семья не комментировали происходящее.

Ранее Telegram-канал Baza распространил информацию, что артистка никогда не впадала в кому и сейчас проходит лучевую терапию. До этого в прессе появлялись сообщения, что Заворотнюк якобы ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Тем временем Олаф Шварцкопф, немецкий предприниматель и первый муж звезды телесериала «Моя прекрасная няня», признался, что причиной их расставания в свое время стали разные жизненные планы.