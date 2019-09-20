Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Киев, 20 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства. Указ опубликован на сайте главы Украины.

Евдокимов был назначен на должность заместителя главы СВР в июле текущего года. До 2013 года он занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

Ранее Зеленский уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева. Он получил должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ), начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

В июне этого года Зеленский поставил Бухарева во главе СВР, однако вскоре после этого тот оказался вовлечен в крупный скандал. Украинские СМИ сообщили, что Бухарев получил от ФСБ медаль «За боевое содружество». Сам чиновник этого не отрицал, но утверждал, что его наградили еще в 2009 году за участие в совместной операции по борьбе с наркоторговлей.

Речь идет о предотвращении переправки крупной партии наркотиков из Латинской Америки в Европу. В этой операции участвовали спецслужбы США, России, Украины, Никарагуа и европейских стран.