Захарова заявила, что действия США в Персидском заливе должны быть законными

Москва, 20 сентября. Действия США и их союзников в Персидском заливе должны иметь законное обоснование и осуществляться только в целях стабилизации обстановки в регионе. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«К сожалению, политика США и целого ряда других государств не приводит к этому результату, а приводит к противоположному. Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации», — отметила она, выступая на брифинге.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты создали коалицию по охране судов в Персидском заливе. Помимо Америки в объединение вошли Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. Формальным поводом для создания такой организации стал случай с британским танкером Stena Impero, который в июле был задержан иранскими силами в Ормузском проливе. Тегеран объяснил свои действия тем, что корабль нарушил международные правила мореходства.

Отметим, что отношения между США и Ираном обострились после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, который первым же делом вышел из «иранской ядерной сделки», ставшей плодом многолетней дипломатической работы разных стран. Летом иранские военные сбили американский дрон-шпион, который залетел в воздушное пространство страны. Трамп заявил, что в тот день готов был отдать приказ о нападении на исламскую республику, однако в последний момент передумал.