Приезд Бернара Анри Леви на Украину назвали «черной меткой»

Москва, 20 сентября. Приезд идеолога и технолога глобализма Бернара Анри Леви в какую-либо страну является «черной меткой» для данного государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила, комментируя визит Леви на Украину, политический обозреватель издания «Геополитика.Ру» Дарья Платонова.

«Бернар Анри Леви — представитель радикального глобализма. Это — индикатор, это «черная метка». «Черный инквизитор», «черный кардинал», как иногда называют Леви, сохранил свои позиции и при Саркози, и при Олланде, и при Макроне продолжает быть на позиции идеологического, доктринального философа французского курса. Радикальность его понимания глобализма заключается в том, что он мыслит глобализм как философское явление, называя его в своей книге «Империя и пять королей» словом «Империя». А пятерых королей — Россию, Иран, Китай, Турцию и суниские государства, к которым он относит, безусловно, Саудовскую Аравию, он относит к врагам этой Империи. С точки зрения Бернара Анри Леви, глобалистская система с приходом Обамы и далее с приходом Трампа потеряла свою силу», — объяснила она.

При этом, по словам собеседницы ФАН, Леви всегда апеллирует к концепту «просвещения», то есть необходимости донесения до всех народов «истины» глобализма, «истины» универсальных ценностей, обращаясь к тем странам, которые сейчас находятся на распутье.

«Поэтому не случаен его приезд на Украину, поэтому не случайно его постоянное внимание к Киркуку и к Курдистану, — констатировала она. — Если отследить маршруты Бернара Анри Леви, то станет понятно, что он посещает места, находящиеся в точках бифуркации, в точках выбора, либо такие как Украина, где уже победили глобалистски ориентированные проекты. Его маршруты, его траектория передвижений — это фиксация некоторого раскола в мире, раскола на Империю и те страны, которые им признаются как Пять королей, которые он не посещает — это Россия, Китай, Иран, Турция и суннитские страны. Китай при этом он признает сверхдержавой и критически относится к нему».

По мнению обозревателя «Геополитики», визит Бернара Анри Леви — это сигнал со стороны глобалистов в духе «ребята, мы готовы с вами сотрудничать, мы будем помогать вам, продолжайте вашу линию».

«Каждый приезд Бернара Анри Леви в какую бы то ни было страну — это «черная метка», которая свидетельствует о том, что либо страна находится уже под доминацией глобалистского дискурса, как в случае с Украиной, либо страна в ближайшее время так или иначе будет подвергаться попыткам дестабилизации внутренней ситуации», — подытожила Платонова.

Напомним, что накануне, 20 сентября 2019 года, Бернар Анри Леви посетил Украину, где встретился с экс-президентом этой страны Петром Порошенко. Ранее, 30 марта 2019 года, накануне украинских президентских выборов, Леви также посещал эту страну и встречался с тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Примечательно, что СМИ не были допущены на встречу, а единственная «слитая» в сеть фотография была вскоре удалена, хотя некоторые пользователи успели ее сохранить.

«У этого парня нет взгляда. У него есть глаза, но нет взглядов», — заявил Леви французским СМИ по итогам встречи с Зеленским.

Также обращает на себя внимание, что Леви активно поддержал «майдан» в 2014 году и даже выступал перед собравшими на Площади независимости в Киеве незадолго до расстрела людей «анонимными снайперами». В 2015 году он неожиданно появился в Краматорске, на который через три дня подвергся удару РСЗО «Смерчь», в чем впоследствии обвинили Россию и ДНР.

«Революция требует крови. Благополучие нации дороже пролитой крови нескольких человек», — заявил Бернар Анри Леви, являющийся профессиональным режиссером «цветных революций».

В значительной степени именно он стоит за кровавыми переворотами в Югославии, Египте, Ливии.

Отметим, что персонаж по имени «Бернар-Анри Монтень-Монтескье» фигурирует в вышедшем в 2011 году романе знаменитого прозаика-постмодерниста Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.». Его «Бернар», которым жители территории под названием «Уркаина», «Уркаинского Уркаганата», пугают детей, провоцирует кровопролитные войны, чтобы потом их освещать. Впоследствии он оказывается жутким маньяком-педофилом.

Не будет лишним также добавить, что французский политолог Ален Сораль был приговорен к 18 месяцам тюрьмы и 45 тысячам евро штрафа за то, что он сделал рэп-клип, в котором заявил, что нужно «уволить» Ротшильда, Жака Аттали и Бернра Анри Леви.