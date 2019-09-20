Украинская прокуратура спасовала перед одесским радикалом-убийцей

Украинская прокуратура испугалась давать ход делу радикала Сергея Стерненко, который зарезал человека и нанес серьезные повреждения еще одному своему неприятелю.

Трагедия произошла еще 24 мая 2018 года в Одессе. Бывший глава местной ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) Стерненко атаковал двоих мужчин. Одному из них, Ивану Кузнецову, радикал нанес смертельное ножевое ранение. У Ивана остались жена и трое детей. Второй жертве удалось скрыться с тяжелыми травмами.

Убийца утверждает, что действовал в рамках необходимой обороны. Однако полицией достоверно установлено, что Стерненко действовал в обстановке, при которой его жизни и здоровью ничего не угрожало. Он преследовал своих жертв, чтобы убить их. Об этом свидетельствует текст подозрения.

«Как только Кузнецов И.В. и Исайкул А.А. приблизились к нему, Стерненко С.В. не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни... нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем Кузнецову И.В.», — гласит текст «пидозры», который приводит издание «Страна».

В документе подчеркивается, что преступник действовал умышленно, осознавал возможное наступление последствий, в том числе и смерти потерпевших.

К тому же, сразу после совершенного злодеяния бывший «правосек» вел так называемый «стрим» с места преступления. На этих кадрах раненный ножом Иван Кузнезов неподвижно лежит на земле в предсмертных муках. Стерненко не вызвал скорую помощь и ничем не пытался ему помочь, отпуская остроты в адрес человека, доживавшего свои последние минуты и секунды.

Сам Сергей утверждает, якобы подвергся нападению. Но даже из его слов следует, что он догонял своих неприятелей и нанес им ранения в момент, когда его жизни ничего не угрожало. Несмотря на веские основания подозревать «активиста» в убийстве и покушении на убийство, Стерненко остается на свободе.

С предыдущей киевской властью Сергей водил дружбу. Генпрокурор Луценко лично встречался с преступником и обещал как можно скорее расследовать инцидент.

Разумеется, Юрий Витальевич направлял следствие в нужное русло. Чтобы наверняка увести радикала от ответственности, по инициативе Луценко дело было передано в дружественное националистам ведомство — службу безопасности Украины.

«Я принял решение передать именно СБУ дело по Сергею Стерненко. И там действительно усматривается один заказчик и один исполнитель. Мы там идем неплохими темпами», — хвастался Луценко.

Это решение грубо противоречило правилам подследственной, но кого это волновало? Никого, за исключением родных и близких погибшего. У супруги погибшего Кузнецова элементарно не было средств, чтобы доехать до Киева. Не говоря уже о дорогостоящих услугах адвокатов. Под занавес каденции Петра Порошенко суд обязал вернуть дело в Одессу — в соответствии с подследственностью. А с приходом новой власти казалось, что времена безнаказанности националистов канут в Лету. Увы, эти надежды остаются несбыточными. Радикалы по-прежнему чувствуют себя более чем комфортно.

«Люди голосовали за Зеленского в том числе и ради того, чтоб он навел в стране порядок и разного рода «активисты» перестали ощущать себя кастой неприкасаемых, получивших от властей индульгенцию на совершение преступлений. Но пока ситуация не меняется», — пишет главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва на своей странице в социальной сети Facebook.

Гужва добавил, что на низовом уровне правоохранители порой стремятся к объективному расследованию. Но по воле начальства дела «спускаются на тормозах». Дело Стерненко — отнюдь не единственное в своем роде. За примерами нет нужды ходить далеко. Несколько дней назад дважды судимый «герой АТО» Алексей Белько заблокировал мост метрополитена в Киеве, угрожал взорвать сооружение и для пущей убедительности произвел выстрелы в воздух. Около пяти часов жители украинской столицы ждали развязки ситуации. Можно только представить себе, какой стресс пережили люди. Злоумышленника в конце концов удалось обезвредить.

И тут же у «героя» появился высокопоставленный заступник в лице главы МВД Арсена Авакова — единственного уцелевшего министра эпохи Порошенко.

«Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» как он говорит.. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново», — написал Ааваков на своем Facebook.

Ну а если уж Арсен Борисович чего-то хочет, то так оно и случается. Правосудие в такой ситуации уже ни к чему.

1 Организация запрещена на территории РФ.