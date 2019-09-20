Размещение вооружений США в космосе не запугает Россию, заявили в Госдуме

Размещение вооружений в космосе Вашингтоном никак не может угрожать России, наши космические технологии не стоят на месте, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки приступили к размещению систем вооружения в космическом пространстве. Об этом глава МИД России написал в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

Кроме того, США, как отметил глава МИД России, отказываются от предложения создать универсальный мораторий на размещение вооружений в космосе. Тем самым, по словам Лаврова, США «подталкивают существующий мировой порядок к опасному перепутью».

Планы по размещению вооружения в космосе Вашингтон осуществляет в рамках так называемой «стратегической оборонительной инициативы», говорит Шерин. Эту программу начал воплощать еще бывший президент США Рональд Рейган, но не реализовал ее, так как она потребовала существенных денежных средств.

«Сейчас мы видим, что Америка не отказалась от своих планов. Она просто воплощает эту программу в жизнь. У США экономика развивается, да и с деньгами проблем у них нет. Поэтому американцы сегодня деньги не считают. Они будут воплощать эту программу и ни на какие договоренности или моратории больше не пойдут. Им не нужно так делать — для них это невыгодно. США идут по своему сценарию. Это их абсолютно эгоистичная позиция. Но такая же позиция должна быть у РФ», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Депутат добавил, что для России это «ничем страшным не обернется», потому что наши космические технологии не стоят на месте. Он отметил, что США осваивают свой военный бюджет, а эти «пугалки рассчитаны точно не на РФ».

Ранее генерал американской армии Джозеф Данфорд заявил, что Российская Федерация — это реальная угроза для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов сообщал, что Соединенные Штаты готовы нарушить договор о космосе и, возможно, разместить над Россией оружие массового поражения. По словам эксперта, милитаризация космоса — «крайне опасная штука».