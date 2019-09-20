Клинцевич заявил, что США готовят превентивный удар по России, а не «защиту от агрессии»

Москва, 20 сентября. В Совфеде отреагировали на планы США по вторжению в Россию. По словам члена СФ Франца Клинцевича, подготовка Вашингтона к войне с Россией не является для Москвы откровением, и все меры по предотвращению нападения уже приняты.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с игрой в шахматы, когда один из противников вынужден прибегать к «избыточной защите» — использовать большое число фигур для защиты короля. В реальности, когда войска НАТО стоят у российских границ, а американская авиация отрабатывает удары по Калининградской области, такая тактика вполне применима, считает Клинцевич.

При этом сенатор обратил внимание на то, что США, говоря о необходимости защиты Европы от «российской агрессии», на деле готовят превентивный удар по РФ.

«Все оговорки, что речь идет об «очень своевременном» ответе на возможную «российскую агрессию» в Европе, гроша ломанного не стоят. США готовят именно превентивный удар. Зря старается американский генерал: Россию не запугать», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон разработал план по преодолению российской ПВО для нанесения удара по Калининградской области. Детали плана он уточнять не стал, однако отметил, что он предполагает нападение на Россию с воздуха, земли, моря и даже космоса. Все это должно сопровождаться радиоэлектронной борьбой и кибератаками.

Журнал The National Interest также сообщил, что в марте американский бомбардировщик В-52 отрабатывал прорыв российских ПВО и нанесение ударов по Калининградской области крылатыми ракетами.