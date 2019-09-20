Путин высоко оценил активную фазу учений «Центр-2019»

Оренбург, 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин остался доволен активной фазой учений «Центр-2019», за которой он наблюдал на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президенту в режиме онлайн докладывали о том, что происходило в ходе маневров. Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что Путин высоко оценил активную фазу учений.

«Очень позитивно отреагировал», — добавил он.

Напомним, российский лидер прибыл в Оренбургскую область накануне вечером. За маневрами на полигоне «Донгуз» в пятницу он наблюдал в компании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Также в командно-наблюдательном пункте присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные.

Учения «Центр-2019»: Путин и Жээнбеков наблюдают за «отражением нападения террористов» pic.twitter.com/nyYJ092ykp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 сентября 2019 г.

Отметим, что участие в маневрах принимают около 128 тысяч военнослужащих из России, Казахстана, Китая, Киргизии, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В учениях задействованы свыше 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. В пресс-службе Кремля уточнили, что в основу боевых задач на маневрах положен опыт боевых действий в Сирии.

Накануне военнослужащие ЦВО форсировали реку Томь во время очередного этапа учений. «Изюминкой» маневров стала переправа подразделений ПВО, в частности боевых машин «Оса».