Захарова заявила, что «гуманитарная тройка» по Идлибу игнорирует усилия «астанинской»

Москва, 20 сентября. США оказывали давление на членов Совбеза ООН, чтобы препятствовать согласованию проекта резолюции по прекращению огня в провинции Идлиб. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что в ходе работы над проектом документа российской стороной были предложены поправки, направленные на то, чтобы прекращение огня «не касалось террористических действий», однако они так и не были услышаны остальными участниками обсуждения.

«Эти поправки были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по консенсусным формулировкам текста. Мы имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совбеза ООН давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения», — рассказала Захарова.

Как объясняет Захарова, предложенный «гуманитарной тройкой» в составе Бельгии, Германии и Кувейта проект резолюции подразумевает вывод из-под удара террористов и игнорирует предпринимаемые в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) усилия.

«В провокационной манере была попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и которые подпитываются весьма щедро из-за рубежа, — отметила Захарова. — На деле это не имеет ничего общего с заботой о гражданском населении, которое страдает от засилья террористов.

Она подчеркнула, что авторов проекта не остановил факт, что ряд таких организаций признан террористическими по решению непосредственно Совета Безопасности ООН, который также призвал бороться с ними.

Захарова объяснила, что предложенный «гуманитарной тройкой» проект «закладывал основу для беспочвенного обвинения сирийских властей и российских военных в нарушении международного гуманитарного права», а также угрожал последующими мерами в случае нарушения режима прекращения огня.

«То есть фактически лишал возможности наносить удары в ответ на участившиеся вылазки террористов. Проект полностью игнорировал предпринимаемые тройкой астанинских гарантов — Россией, Ираном и Турцией — усилия по политическому урегулированию в Сирии», — сказала Захарова.

В инициативе «гуманитарной тройки» прослеживалось «намерение использовать гуманитарные аспекты в политических целях, затвердить разделительные линии в суверенной Сирии и оградить экстремистов от полного разгрома, обособив их на северо-западе страны», заявила представитель российского дипведомства.

В результате Россия и Китай проголосовали против предложенной «гуманитарной тройкой» резолюции.