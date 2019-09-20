Скворцова рассказала, почему нужно доверять вакцинам от гриппа

Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы изучили более 20 тысяч сообщений в сети Интернет и выяснили: москвичи продолжают спорить о порядке вакцинации, негативных последствиях и безопасности прививок.

В специальном видеоролике врачи напомнили россиянам, зачем нужно прививаться от самой распространенной и тяжелой инфекции — гриппа.

Как рассказала Федеральному агентству новостей министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, благодаря росту охвата вакцинации в последние годы заболеваемость гриппом в России упала в восемь раз, а показатели смертности и развития тяжелых осложнений — в 20.

«Я хочу подчеркнуть, что вакцинам нужно доверять, — сказала министр. — ВОЗ за полгода до очередного сезона гриппа определяет прогнозным методом те штаммы, которые должны быть учтены. Обычно это три штамма: два штамма гриппа группы А — H1N1, близкий по своей структуре к свиному гриппу 2009 года, H3N2 и в этом году штамм типа «Канзас». Сегодня они сегодня учтены в вакцинальном штамме гриппа».

Учреждения здравоохранения страны запаслись вакцинами в нужном количестве, отметила Вероника Скворцова. В этом году в планах министерства привить не меньше 45% россиян и не меньше 75% людей из группы риска: детей, беременных женщин, представителей медицинских и образовательных специальностей, коммунальных услуг. «Под прицел» медиков попадут и люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, избыточным весом, ишемической болезнью сердца».

Напомним: вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября. В рамках прививочной кампании помимо кабинетов в городских поликлиниках в столице работает 65 мобильных пунктов вакцинации.

Больше всего посетителей мобильных пунктов вакцинации — у станций метро «Белорусская», «Владыкино», «Речной вокзал». По количеству прививок лидирует последняя. В прошлом году здесь расположились сразу два мобильных пункта. С начала месяца в них привились более 4,5 тысяч человек.