«Что? Где? Когда?» с нетерпением ждет возвращения Друзя после скандала, заявил Мухин

Москва, 20 сентября. Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алесь Мухин рассказал, что с нетерпением ждет возвращения в клуб «Что? Где? Когда?» легендарного магистра Александра Друзя после скандала.

Мухин провел игру «Что? Где? Когда?» в рамках музыкального фестиваля «Бархатный сезон» в сочинском гранд-отеле «Жемчужина». После игры он рассказал о программе и напомнил, что впервые команда Виктора Сиднева оказалась без Друзя в первой игре летней серии против телезрителей. Его место заняла Инна Семенова.

«Не знаю, вернется ли Александр Друзь в осенней серии игр. Но все мы его очень ждем в клубе. Надо, чтобы та неприятная ситуация завершилась, закольцевалась», — заявил Мухин.

По его словам, с Друзем его связывают личные дружеские взаимоотношения, поэтому он выразил ему слова поддержки. Мухин отметил, что команда доказала, что без Друзя она вполне работоспособна, сообщают «Дни.ру».

Кроме того, Мухин признался, что в свободное от игр время продает кофе и чай в Белоруссии. Выплаты игрокам отменили несколько лет назад, вознаграждения оставили только телезрителям.

В феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь, который участвовал в шоу, якобы пытался подкупить его, предлагая поделиться выигрышем в случае предоставления правильных ответов. После этого Бер обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Сам же Друзь заявил, что это Бер предложил ему дать правильные ответы в обмен на выигрыш.

В итоге Первый канал решил отстранить Друзя от участия в ЧГК и «Кто хочет стать миллионером», но сохранил за ним пост вице-президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В мае интеллектуал принес извинения за сложившуюся ситуацию. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил возвращения Александра Друзя в игру «Что? Где? Когда?».