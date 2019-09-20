Устинову сменили меру пресечения на подписку о невыезде по просьбе Генпрокуратуры

Москва, 20 сентября. Мосгорсуд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры и сменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, который вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, на подписку о невыезде.

Устинов останется под подпиской до вступления приговора в законную силу. В суде он заявил, что не собирается скрываться от следствия. Как отметила прокурор Анастасия Зверева, у обвинения нет опасений, что Устинов будет скрываться от суда.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за оказание сопротивления представителю власти: именно такой срок предусмотрен соответствующей статьей УК. Напомним, Устинова задержали во время массовых беспорядков, которые прошли в Москве во время незаконного митинга 3 августа. В ходе задержания он применил силу в отношении сотрудника Росгвардии, и правоохранитель получил вывих плеча.

Когда стало известно о решении суда, Генпрокуратура призвала смягчить приговор Устинову и попросила избрать в отношении него другую меру пресечения до рассмотрения апелляции, которое состоится 26 сентября. Также глава Росгвардии Виктор Золотов предложил заменить Устинову реальный срок на условный. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу, как того требует закон, остается за судом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Устиновым развивается в русле закона. По его словам, именно так она и должна развиваться в дальнейшем.