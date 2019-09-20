В Госдуме отреагировали на инцидент с российскими детьми в Турции

Большим горем для родителей назвала инцидент с детьми из Екатеринбурга, которые получили ожоги в одном из турецких отелей, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Елена Вторыгина.

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. По словам отца пострадавших детей, повар в ходе кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло. Он утончил, что в результате инцидента пострадали восемь человек, включая его сыновей, которым 10 лет и 3,5 года. Описывая ситуацию, мужчина добавил, что ребенок горел, его одежда сгорела.

«Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени, он пока не сможет перенести перелет. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — сказал отец.

Родители должны быть всегда внимательными на отдыхе с ребенком, говорит Вторыгина. Также принимающей стороне необходимо продумывать технику безопасности в таких случаях, подчеркивает парламентарий.

«Это большое горе для родителей в первую очередь. Приехали отдыхать, а получили инвалидность, не дай бог. Нельзя доверять детей никаким аниматорам. Это твой ребенок, ты должен следить за ним. Это может быть в Турции и в любой стране мира. Трудно сказать, как от этого уберечься. Когда мы оставляем ребенка смотреть какое-то зрелище одного, а сами отдыхаем и наслаждаемся, и при этом наш ребенок получает ожоги... Принимающая сторона должна была об этом думать, чтобы этого не случилось. Видимо, должно было быть какое-то ограждение, чтобы дети не подходили к опасной зоне», — заявила Вторыгина в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению депутата, законодательно здесь ничего не сделать, так как все риски прописаны в договорах, которые туристы заключают. Однако «никакие деньги не заменят жизнь ребенка и его увечья».

Позже детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что двух детей, которые получили ожоги от кипящего масла на отдыхе в Турции, готовы принять екатеринбургские больницы.

Ранее глава консульского отдела посольства Российской Федерации в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские путешественники умирают в этой стране. По словам дипломата, с мая текущего года в Турции скончалось свыше 88 граждан РФ.