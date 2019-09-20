«Ан-Нусра»* в Идлибе прикрывается мирными жителями, пока Запад защищает террористов в ООН

Боевики действующих на северо-западе Сирии группировок закрыли выход из зоны боевых действий в Идлибе по гуманитарному коридору «Абу-Духур». Как сообщил генерал Сирийской арабской армии Набиль Абдулла (он отвечает за готовность гумкоридора к приему беженцев), ведущие к пропускному пункту автодороги заблокированы боевиками «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в РФ), мирным жителям под страхом смерти запрещено приближаться к гумкоридору.

Гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу ад-Духур был вновь открыт 13 сентября — пользуясь тем, что объявленный САА режим прекращения огня позволил сократить уровень насилия, сирийские власти предложили всем «лично не заинтересованным» жителям Идлиба покинуть города, которые контролируют боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и выйти на подконтрольную Дамаску территорию. Однако боевики совершенно не заинтересованы в том, чтобы мирные жители покинули Идлиб.

«По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит», — рассказал сирийский генерал.

Боевики подвергали мирное население в Идлибе постоянным поборам «на нужды революции», при этом не обеспечивая даже элементарных потребностей беженцев из зон боевых действий, никак не помогая населению, но при этом непрерывно распространяя пропаганду о «защите от головорезов Асада». Теперь все, кто пытается выйти из-под их контроля, воспринимаются как предатели, переметнувшиеся на сторону Дамаска.

Стоит отметить, что далеко не все жители Идлиба готовы вернуться на правительственные территории — многие жители Идлиба за минувшие годы запятнали себя сотрудничеством с террористами, и вместе с дезертирами из различных террористических групп стремятся попасть на территорию Турции, чтобы избежать заслуженного наказания. Однако в их отношении турки поступили жестко — пограничный переход «Баб аль-Хава», который штурмовали беженцы, был полностью закрыт на выход из Сирии.

Trouble in Paradise HTS blocke Bab Al Hawa border crossing pic.twitter.com/2fayYT7YEN — ZOKA (@200_zoka) September 6, 2019

Однако турецкие конвои продолжают въезжать на территорию Идлиба. Что характерно, закрытие для беженцев гумкоридора в «Баб аль-Хава» на заседании Совбеза ООН не обсуждалось — никто и не подумал обвинить Турцию в том, что она не хочет приютить спасающихся от войны людей.

دخول دورية عسكرية تركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب باتجاه نقطة المراقبة في منطقة معرحطاط بريف ادلب الجنوبي. pic.twitter.com/o4ddxM1R57 — IDLIB PLUS (@IdlibPlus) September 20, 2019

Кроме того, террористы «Ан-Нусры» не сомневаются в том, что открытие гуманитарного перехода в Абу-Духуре означает скорое возобновление наступления САА. Остановить сирийскую армию может только «политический щит», который страны Запада могут выстроить вокруг «Ан-Нусры» только в случае, если в Идлибе будут по-прежнему сконцентрированы мирные жители.

Вчера Россия и Китай наложили вето на предложенный Совбезу ООН проект резолюции по прекращению огня в Идлибе. Так называемая «гуманитарная тройка» — Германия, Бельгия и Кувейт, — внесли на рассмотрение Совбеза проект, который «недвусмысленно указывал на реальную их задачу — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома» — именно так его охарактеризовал российский постпред Василий Небензя.

В ответ девять членов Совбеза ООН — «западный блок» — проголосовал против резолюции по Идлибу, внесенной РФ и Китаем. Небензя назвал произошедшее в Совбезе «преднамеренным спектаклем» — который повторил предыдущие «акты», в ходе которых минувшей весной страны Запада пытались остановить наступление САА в Идлибе. Небензя напомнил, кроме прочего, о действующем формате последней зоны деэскалации в Сирии

Именно мирное население официально является объектом «заботы» стран Запада в ходе обсуждений в Совбезе ООН. В ходе заседаний Россию успели обвинить в преднамеренных бомбежках госпиталей в Идлибе — сначала было названо совершенно нереальное количество разбомбленных больниц (как оказалось, эти данные передали Западу «местные источники» в Идлибе — то есть террористы и связанные с ними провокаторы из «Белых касок»). После заявили, что удары были нанесены по объектам Красного Креста, координаты которых были переданы РФ, — однако Небензя прямо на заседании предъявил результаты аэрофотосъемки, которые свидетельствуют, что «разбомбленные» госпитали в полном порядке. Теперь единственный повод — мирное население Идлиба, которое якобы страдает от сирийской армии и ВКС РФ больше, чем от исламистов «Ан-Нусры», которые годами грабят, убивают и насилуют местных жителей, пользуясь полной безнаказанностью.

Весной попытки «продавить» прекращение огня в Идлибе на невыгодных для Дамаска и России условиях не принесли результатов. Однако не стоит ожидать, что это может остановить западную антироссийскую коалицию, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. В беседе с Федеральным агентством новостей он подчеркнул, что Запад, поставив себе целью развал и уничтожение Сирии, не прекратит этой политики.

«Эта борьба будет продолжаться бесконечно — по той простой причине, что цели России и цели Запада, во главе с США, в Сирии абсолютно разные. Вашингтон использовал и использует любые средства для свержения режима Асада, в том числе самые нечистоплотные», — отметил собеседник ФАН.

Несмотря на общее поражение террористов в Сирии, Запад не заинтересован в том, чтобы изменять свою политику, подчеркнул Коротченко. И тот факт, что дипломатические методы в Совбезе ООН оказались неэффективными, здесь никак не влияет.

«Они будут вставлять нам палки в колеса, Асаду будут вставлять палки в колеса, правительству Сирии будут вставлять палки в колеса, чтобы не дать возможность поставить финальную точку в этой истории. Других вариантов просто быть не может. Это их политика, понимаете? Политика США заключается в том, чтобы реализовывать собственные интересы. А брать в расчет какие-то объективные факты, соображения, гуманитарные моменты, они не будут. Их цивилизация построена по определенному ценностному признаку — по принципу реализации собственных интересов без учета чьих-либо чужих. И инструменты для этого будут использовать любые, — подчеркнул Игорь Коротченко. — Не надо рассчитывать на то, что что-то изменится, — надо ставить цели, как мы их понимаем и как выгодно для нас и нашего союзника Асада, и их реализовывать».

Военный эксперт Борис Рожин отметил в разговоре с ФАН, что идлибский вопрос в Сирии остается нерешенным. Дипломатический путь был бы наиболее эффективным для разрешения этой ситуации — однако пока что этого достичь не удается.

«Пока, несмотря на заявления Лаврова, война в Сирии продолжается — в том числе в силу того, что идлибский вопрос остается не решен. Возможно, мы увидим там еще одну войсковую операцию для освобождения еще части Идлиба. С другой стороны, если Турция сможет решить этот вопрос без необходимости применения армии, тогда уже можно будет говорить о том, что война кончилась, — отметил эксперт аналитического центра «Кассад». На территории Асада еще сохраняется террористическая активность — недобитые остатки ИГИЛ1 в пустынях Дейр-эз-Зора, — но это уже потребует контртеррористической, а не военной операции. Подобные задачи армия России решала в Чечне после завершения боевой фазы, и потом там несколько лет чистили боевиков по горам. Перед сирийской разведкой и армией будет стоять такая же задача».

Остальные проблемы Сирии есть шансы решить дипломатическим путем — в первую очередь это касается территорий, контролируемой курдскими формированиями.

«Плюс есть вопрос Рожавы, которую будут стараться дипломатическим путем вернуть в состав Сирии — а если не получится, возможны какие-то силовые действия. Если эти проблемы будут решены дипломатически, то войсковые действия в дальнейшем не понадобятся, и война фактически завершилась. А если понадобятся — тогда мы увидим осеннюю или еще зимнюю кампанию САА. Она будет завершать войну, но сейчас говорить о том, что война закончилась, я бы поостерегся», — подытожил Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.