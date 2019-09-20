Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС

Минск, 20 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил договориться с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

По его словам, соответствующий документ опубликуют уже в эту пятницу.

«Главой государства принято решение (…) о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — указал он.

Глаз указал, что пойти на такой шаг Минску было непросто. Но президент принял во внимание значимость мобильности для граждан страны, оценил все возможные риски и решил заключить соглашение с ЕС.

Напомним, Минск и Брюссель последние несколько лет работали над этим вопросом. Переговоры осложнялись тем, что соглашение об упрощении визового режима должно быть подписано вместе с документом о реадмиссии. Именно по этой теме у сторон возникало больше всего разногласий.

Отметим, что на этой неделе Лукашенко принял замгоссекретаря США Дэвида Хейла. Стороны договорились вскоре объявить о взаимном возвращении послов. Дело в том, что из-за введенных американских санкций в отношении ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов», Минск и Вашингтон взаимно сократили штаты посольств.

Ранее стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин могут уже до 8 декабря текущего года ратифицировать программу интеграции двух стран.