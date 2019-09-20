В России ответили немцам, приравнявшим СССР к нацистам

Отдельные немецкие общественные деятели, приравнивая СССР к гитлеровской Германии, пытаются «натянуть сову на глобус». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Попытка приравнять СССР к нацистам

Как сообщает РЕН ТВ, в немецком музее «Берлин-Карлсхорст» попытались приравнять Советский Союз к нацистам. Таким образом директор музея обвинил русских в преступлениях, который совершила гитлеровская Германия, а также призвал признать свою вину и извиниться.

Руководство музея в Берлине (именно в этом здании был подписан акт о капитуляции), сделало заявление, которое фактически приравняло СССР к нацистской Германии. Так, по мнению представителей музея, Россия и страны постсоветского пространства должны не только отмечать победу на гитлеровской Германией, но и разделить с немцами «ответственность за начало войны».

Так, директор музея Йорг Морре заявил, что немцы с удивлением рассматривают красный флаг и не совсем понимают, почему он висит над музеем.

«Очевидно, что Сталин и Советский Союз причастны к этой конфликтной ситуации. Ведь еще Ленин выступал за мировую революцию. Сталин знал, что рано или поздно возникнет идеологическая полемика и что Гитлер ведет антибольшевистскую политику», — заявил он.

«Натянуть сову на глобус»

Как отметил Дмитрий Родионов, логика немцев понятна. Ключевые слова — разделить ответственность. Никому не хочется нести ответственность за развязывание самой кровавой войны в истории человечества, во всяком случае, в одиночку.

«Вот и пытаются натянуть сову на глобус, подтасовать факты и скинуть с себя часть ответственности. К чему-то Ленина приплели с мировой революцией? Ну, еще бы теорию «Москва — третий Рим» вспомнили — там тоже замашки на мировое господство можно углядеть при желании. Вообще-то, я и от наших псевдоисториков антисоветского толка часто слышу мысль о том, что, дескать, Гитлер хотел просто уничтожить большевизм. И, если бы не Октябрьская революция в России, он бы ни в жизни на нас не напал. Видимо, эти деятели элементарно не читали «Майн кампф», где открытым текстом говорится о необходимости завоевания жизненного пространства для немцев у России, а славяне называются «низшей расой», подлежащей уничтожению», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт выразил мнение, что Вторая мировая война во многом обусловлена антикоммунистическими взглядами как Гитлера, так и властей других стран Европы, которые стремились натравить Германию на Советскую Россию. Но едва ли можно думать, что, если бы в России был другой режим — более приемлемый для Запада, — Гитлер на СССР не напал бы. Напал бы.

«Это была империалистическая война за обладание контроля над мировыми ресурсами, и она случилась бы неизбежно, как неизбежно произошло бы втягивание в нее ведущих мировых держав, включая Россию. Первая мировая война случилась между вполне себе равными капиталистическими странами, конкурирующими между собой. Кроме того, следует учитывать давнишнее противостояние России и Германии как претендентов на гегемонию в Европе. Просто раньше немцы были умнее. Они слушали Бисмарка, который предупреждал о последствиях прямого столкновения с Россией», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что в ХХ веке интересы империалистических кругов ведущих держав вышли за пределы привычных сфер влияния, столкновения между ними в борьбе за мировое господство стали неизбежными. Это и породило сразу две мировых войны, определивших и поныне сохранившуюся (с некоторыми изменениями после поражения СССР в холодной войне) конфигурацию сил на планете.

«Именно поэтому, когда я слышу заявления об ответственности СССР, мне становится смешно. Война началась бы в любом случае, и в ней так или иначе поучаствовали все. Причем и те, кто сегодня себя мнит особо пострадавшими, причем далеко не в пассивной роли. Вспомним о том, как та же Польша поучаствовала в разделе Чехословакии, предварительно заключив пакт с Гитлером, а теперь в заключении такого пакта, только сильно позже, они обвиняют нас», — рассказал Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, подобные вещи, как происходящее в немецком музее, это все часть кампании по переписыванию истории. В ее финале должно оказаться, что это исключительно Россия виновата в развязывании Второй мировой, в которую она втянула такую «белую и пушистую» Германию, считает политолог.

«Звучит абсурдно? А не абсурдно звучат попытки поляков отмыться от участия в убийствах евреев, когда они требуют запретить словосочетание «польский лагерь смерти»? Пройдут жизни еще пары поколений, и никто уже реально не вспомнит о том, что во всех этих вещах, помимо немцев, участвовали представители всех стран-сателлитов и порабощенных народов. А еще через 100-200 лет и про вину немцев не особо вспомнят, а Гитлера будут представлять в некоем романтическом флере, как сейчас Наполеона. Увы, все идет именно к этому», — заметил Дмитрий Родионов.

И попутно, заметил эксперт, будут продолжаться попытки сначала возложить часть ответственности на Россию, а потом и вовсе – переложить ее целиком. Он напомнил, что на днях Европарламент осудил Россию за попытки «обелить советские преступления».

«Какие «советские преступления»? Такое словосочетание в принципе нонсенс, поскольку о «преступлениях» можно говорить лишь тогда, когда они подтверждены и осуждены международным судом, как это было с немецкими преступлениями в Нюрнберге. Абсурд? Но это официальное заявление Европарламента! Чего удивляться, что у них в школах и в музеях навязывают людям альтернативную историю?» — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее Варшава выразила несогласие с тем, что вопрос репараций от Германии за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны, закрыт. «Ущерб, нанесенный Польше и полякам, не был возмещен виновными», заявили польские власти.