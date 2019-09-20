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Россия
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Песков заявил о подготовке визита Мадуро в Россию

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Песков заявил о подготовке визита Мадуро в РоссиюМосква, 20 сентября. Подготовка визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Визит готовится», — сказал Песков.

Ранее предстоящие политические контакты обсуждались на уровне министерств иностранных дел. 

В августе состоялась встреча исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда Россия и Венесуэла подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество.

Напомним, что 21 января в Венесуэле начался хаос. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. В частности, попытку госпереворота поддержали Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали легитимного президента Мадуро. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

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Источник: РИА Новости
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