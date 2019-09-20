В совете при ГД назвали свадьбу Собчак «апофеозом пошлости»

Москва, 20 сентября. Скандальная телеведущая Ксения Собчак должна чаще подвергаться общественному порицанию, поскольку не умеет себя вести на публике. Такое мнение высказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

«Для меня очевидно, что она ведет себя в публичной жизни крайне неприлично. Ее свадьба с Богомоловым, на мой взгляд, это апофеоз пошлости. Хотя, не исключаю, что она считает это верхом креатива», — пояснил он порталу «Дни.ру».

Манукян напомнил, как в свое время Собчак, как школьницу, отчитала известная российская певица Алла Пугачева, которой не понравилось, как телеведущая представила ее бывшего мужа Филиппа Киркорова на фестивале в Юрмале. Собчак тогда, объявляя выход на сцену короля российской эстрады, назвала его «королем, который уже не тот». После концерта Пугачева прочитала ведущей лекцию о правилах приличия. Она назвала женщину «бессовестной» и сообщила, что ей до Киркорова, который «вкалывает», еще расти и расти. Манукян считает, что мэтры российской эстрады должны чаще ругать Собчак, чтобы ставить ее на место.

Напомним, что 13 сентября состоялась свадьба театрального режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак. Молодые прибыли в ЗАГС на черном катафалке, а на венчание они отправились на карете.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Во время праздника Собчак исполнила эротический танец в корсете и чулках с красной подвязкой.