Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Украина вооруженной провокацией попыталась оставить ЛНР без воды

1 067
0 Оставить комментарий

Украина вооруженной провокацией попыталась оставить ЛНР без воды

Луганск, 20 сентября. Украина вооруженной провокацией попыталась сорвать процесс оплаты Луганской Народной Республикой воды, которая поставляется с подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

В Минске 18 сентября прошло заседание контактной группы по экономическим вопросам. Как указал уполномоченный представитель республики на переговорах, главной темой стала ситуация с водоснабжением.

«Обсуждался вопрос очередной оплаты, передачи средств за очередной месяц поставок воды», — уточнил Дейнего.

По его словам, ЛНР очень остро обозначила проблему с безопасностью в этом процессе, поскольку ранее украинская сторона при передаче средств устроила провокацию.

«Причем это была вооруженная провокация непосредственно на месте передачи денег», — подчеркнул представитель ЛНР.

Украина вооруженной провокацией попыталась оставить ЛНР без воды

Действия со стороны Киева удивили ЛНР, где отметили, что украинская сторона заинтересована продавать воду республике, поэтому и должна обеспечить безопасность процесса оплаты. 

«Если они не хотят поставлять воду, то для этого не нужно устраивать вооруженные провокации, достаточно сказать, что мы прекращаем поставки», — констатировал Дейнего.

Представитель ЛНР добавил, что мировое сообщество выступает за продолжение поставок воды в республику со стороны Украины. Если Киев попытается оставить жителей ЛНР без ресурса, Украина получит «резко негативную оценку», уточнил он.

Украина вооруженной провокацией попыталась оставить ЛНР без воды

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

В пятницу в ЛНР указали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минировать территорию в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

infox - new
Источник: Луганский Информационный Центр
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров