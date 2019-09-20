Украина вооруженной провокацией попыталась оставить ЛНР без воды

Луганск, 20 сентября. Украина вооруженной провокацией попыталась сорвать процесс оплаты Луганской Народной Республикой воды, которая поставляется с подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

В Минске 18 сентября прошло заседание контактной группы по экономическим вопросам. Как указал уполномоченный представитель республики на переговорах, главной темой стала ситуация с водоснабжением.

«Обсуждался вопрос очередной оплаты, передачи средств за очередной месяц поставок воды», — уточнил Дейнего.

По его словам, ЛНР очень остро обозначила проблему с безопасностью в этом процессе, поскольку ранее украинская сторона при передаче средств устроила провокацию.

«Причем это была вооруженная провокация непосредственно на месте передачи денег», — подчеркнул представитель ЛНР.

Действия со стороны Киева удивили ЛНР, где отметили, что украинская сторона заинтересована продавать воду республике, поэтому и должна обеспечить безопасность процесса оплаты.

«Если они не хотят поставлять воду, то для этого не нужно устраивать вооруженные провокации, достаточно сказать, что мы прекращаем поставки», — констатировал Дейнего.

Представитель ЛНР добавил, что мировое сообщество выступает за продолжение поставок воды в республику со стороны Украины. Если Киев попытается оставить жителей ЛНР без ресурса, Украина получит «резко негативную оценку», уточнил он.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

В пятницу в ЛНР указали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минировать территорию в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.