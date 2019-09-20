Сирия, 20 сентября. Взрыв автомобиля рядом с госпиталем в Африне. Разведка САА проникает в зоны контроля джихадистов на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили разведывательный вылет на северо-востоке провинции Латакия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе города Кабана в Латакии, в Алеппо обстреляли опорные пункты и конвой боевиков.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападения на курдский конвой в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: объявили компанию по зачистке своих территорий на юге Идлиба и усилили меры безопасности.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обезвредила автомобильную бомбу, оставленную неизвестными в городе Африн, потеряла пять человек у города Азаз.

Курды: обвинили официальный Дамаск в попытке очернить их перед ООН и совершили вылазку на севере Алеппо в зоны оккупации ССА, в Дейр-эз-Зоре потеряли одного боевика.

ВС Турции: направили в Идлиб конвой к своим блокпостам.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии Сирийская арабская армия продолжила наносить удары по опорным пунктам джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзной им «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация), как передает новостной портал Step News. Военнослужащие обстерляли из крупнокалиберной артиллерии укрытия боевиков в районе ключевого города Кабана, расположенного на склонах Курдских гор. Утром разведывательный вылет в район расположений радикалов совершили ВВС Сирии, которые ищут укрытия и военные базы джихадистов.

Провинция Алеппо

В городе Африн прогремел взрыв. Бомба, установленная в автомобиле, припаркованном у военного госпиталя детонировала вечером, как сообщает новостной портал Halab Today TV. Взрыв нанес материальный ущерб самому зданию, информации о жертвах среди пациентов или персонала не поступало. Прибывшая на место происшествия так называемая «военная полиция» протурецких боевиков, оккупировавших город, возлагает вину за теракт на курдских радикалов из состава операции «Гнев Оливок». Позднее отряд боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) заявил о том, что ими была обезврежена автомобильная бомба, оставленная в другом квартале.

Курды также совершили два нападения на боевиков «Сирийской свободной армии» в районе города Азаз. Источник в сети Twitter Not Woofers, сообщает, в результате вылазки курдами были ликвидированы пять боевиков, и еще трое тяжело ранены.

Иранские ополченцы Корпуса Стражей Исламской революции обстреляли позиции боевиков в районе поселка Халаса к северу от города Аль-Хадер, как сообщает портал Jisr TV. Источник также сообщает, что артиллерия САА ударила по опорным пунктам и конвою «Тахрир аш-Шам» у деревни Мансур к западу от столицы провинции города Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зонах оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) произошло очередное вооруженное нападение на представителей власти. Неизвестные боевики в районе деревни Тель аль-Фал обстреляли автомобиль самопровозглашенной курдской полиции «Асайиш». В результате обстрела скончался на месте один курдский боевик, второй с тяжелыми ранениями направлен в госпиталь, о чем сообщает портал Step News. Нападавшие скрылись с места преступления. «Асайиш» обвиняет в нападении террористов «Исламского государства», остатки которого ушли в подполье после разгрома их группировки.

Как сообщает портал Al Masdar, сопредседатель Сирийского Демократического Совета (политическое крыло SDF) Ильхам Ахмед заявил, что Дамаск пытается заработать поддержку Турции, очерняя курдских боевиков перед ООН. Ранее официальным Дамаском было направлен жалоба Генеральному секретарю ООН на поддерживаемых международной коалицией во главе с США боевиков SDF, которые были названы сепаратистской террористической организацией, деятельность которой дестабилизирует обстановку в САР. В ответном заявлении Ильхам Ахмед также объявил, что Сирийский демократический совет неустанно работает над возобновлением переговоров с Дамаском для достижения политического урегулирования. Сопредседатель совета также потребовал, чтобы сирийское правительство признало автономию за территориями курдской оккупации.

Провинция Идлиб

Несколько турецких военных грузовиков выехали из пограничного пункта «Кафр-Лусин» на севере провинции в направлении турецких контрольно-пропускных пунктов на юге провинции, как передает информагентство Step News Agency.

Портал Al Masdar сообщил, что боевики «Тахрир аш-Шам» начали кампанию по обеспечению безопасности на юге провинции. Срочные меры были приняты боевиками после того, как в сеть попало видео, снятое разведчиками 25-й специальной дивизии (ранее известной как спецназ «Силы Тигра»). На записи видно, что разведка проникла незамеченной на территории, удерживаемые боевиками, и достигла турецкого наблюдательного поста.

Сирийские военнослужащие, дислоцированные в окрестностях города Хан-Шейхун, ведут обстрел позиций и огневых точек радикалов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Тремала. САА также нанесла удар по опорным пунктам альянса в предместьях города Маарет-Хурма, о чем сообщает портал Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.