Дамаск, 21 сентября. Туристическая палата Северного региона в Сирии организовала ознакомительную поездку в города Изра и Босра аш-Шам в районе провинции Даръа. Ряд гидов приняли участие в этом мероприятии в рамках поощрения внутреннего туризма и популяризации археологических и туристических мест в Сирии, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках поездки, в которой приняли участие 38 человек, были проведены экскурсии по историческим и археологическим памятникам, в частности, туристы посетили церковь Марджориос, одну из старейших церквей в мире, замок, амфитеатр и культурные памятники в городе Босра аш-Шам.

По словам директора по туризму Алеппо Наили Шауда, поездка, которая была проведена в сотрудничестве с Туристической палатой Южного региона, рассказала туристам об истории региона и цивилизациях, которые богаты археологическими памятниками.

Гид Амира Худаир указал на богатство южного региона древним археологическим отличием, которое не сыскать во всем мире, в том числе древний театр Босра, который демонстрирует великолепие инженерного дизайна театра и уникальную систему звукорежиссуры.

Директор по туризму Даръа Ясир Аль-Саади отметил, что визит проходит в рамках поощрения внутреннего туризма и продвижения археологических и туристических мест в Даръа, подчеркнув, что у Управления есть план по привлечению туристических групп со всей страны.

Это далеко не первая туристическая поездка, организованная на территории сирийской республики. Ранее сообщалось, что группа иностранных туристов посетила древний город Пальмира, расположенный в центре пустыни Бадия, чтобы посмотреть на разрушения, причиненные джихадистами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, прежде чем сирийской правительственной армии удалось освободить регион.

За время своего визита туристическая группа успела побывать в Национальном музее Пальмиры, разрушенном террористами храме Бэла, на Улице Столбов, древнем театре и в других исторических достопримечательностях города.

1 Организация запрещена на территории РФ.