Аксенов переизбран главой Крыма

Симферополь, 20 сентября. Крымский парламент нового созыва на сессии в пятницу избрал главой Республики Крым Сергея Аксенова. Он будет возглавлять Крым ближайшие пять лет.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес на эту должность три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член «Единой России»), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.

В ходе голосования все 74 депутата крымского парламента поддержали кандидатуру Аксенова.

«Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на 5 лет», — говорится в постановлении крымского парламента.

Во время присяги Аксенов пообещал соблюдать Конституцию и федеральные законы, Конституцию Крыма, исполнять приказы президента РФ и правительства.

Аксенов занял должность главы Крыма в 2014 году по итогам голосования. Кроме того, он являлся премьер-министром республики. Глава Крыма выбирается сроком на пять лет и не может занимать более двух сроков подряд.

Ранее Аксенов предложил руководителям городов и районов сложить полномочия. По его словам, все главы городских и районных администраций написали заявления об отставке. Такое решение было принято в связи с необходимостью формирования новой команды, объяснил главы Крыма.