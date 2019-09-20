Захарова не исключает встречу Лаврова и Помпео на полях 74-й сессии ГА ООН

Москва, 20 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит 27 сентября на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В период с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров, 27 сентября министр выступит с трибуны ГА ООН», — сообщила дипломат.

Кроме того, глава МИД России на полях сессии планирует провести ряд встреч, в частности, с главами дипведомств Японии, Катара, Кубы, Чили и президентом Палестины.

«В стадии проработки находятся встречи министра иностранных дел России с главами МИД Чили, Алжира, Венгрии, Кубы, Японии, Катара, Колумбии, Марокко. Также в процессе проработки встреча с президентом Палестины, президентом Сербии, министрами иностранных дел Иордании и Израиля. Намечена беседа с генеральным секретарем ООН», — рассказала Захарова.

Захарова не исключает также встречу Лаврова и Помпео. Она сообщила, что отдельные переговоры глава российского МИДа может провести с госсекретарем США Майклом Помпео и исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Захарова отметила, что эти встречи взаимозависимы и пока находятся в стадии проработки.

На полях 74-й сессии у Лаврова возможна и встреча по Сирии в астанинском формате Россия — Иран — Турция.

Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 17 сентября в Нью-Йорке. Одной из ее главных интриг остается вопрос, встретятся ли лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани на полях форума.

В центре внимания предстоящих дискуссий запланированы более 170 вопросов международной повестки дня.