Губернатор Калининградской области отреагировал на план вторжения США в Россию

Великий Новгород, 20 сентября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на план вторжения США в Россию.

Политик посоветовал США почитать исторические книги о России, прежде чем строить какие-либо планы по вторжению в Россию. По словам Алиханова, многие в свое время занимались этим, однако итог всегда был один.

«Я бы хотел пожелать всем американским генералам читать исторические книги о всех «планировщиках», которые строили планы относительно российского государства. Потому что на каждого американского генерала с его планом есть русский народ», — пояснил губернатор ТАСС.

Глава Калининградской области выразил надежду на то, что изучение истории научит западных партнеров и оппонентов «уму-разуму», передает «Царьград».

Ранее американское издание The National Interest написало, что в марте американский бомбардировщик В-52 отрабатывал прорыв российских ПВО и нанесение ударов по Калининградской области крылатыми ракетами.

Это далеко не первые подобные учения, в рамках которых отрабатывается сценарий нападения на Россию. В прошлом году американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики, где отрабатывалось нанесение ударов по России. По плану учений субмарина должна была всплыть на поверхность и дать залп по условной России, однако помешал слишком толстый ледяной покров.