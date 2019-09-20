Глава МО Екатерингофский Смакотин пристыдил Грязневич за оскорбления. ФАН-ТВ

В муниципальном округе Дворцовый состоялось первое собрание совета и регистрация всех новоизбранных депутатов VI созыва. Открыли заседание совета избранием главы муниципалитета, а вот завершилась встреча небольшим скандалом. В гости к коллегам зашел депутат муниципального собрания Екатерингофский Олег Смакотин, чтобы разобраться с нахальным поведением депутата Натальи Грязневич, которая публично оскорбила его в социальных сетях.



Олег Смакотин хотел выяснить, кому принадлежат оскорбляющие твиты, и если их писала Грязневич, зачем она их опубликовала. По его словам Наталья неоднократно обзывала его в соцсетях «мразью» и вообще предлагала сжечь весь Екатирингофский округ.

«Для меня тоже как для петербуржца не безразлично, какие люди представляют муниципальный совет в Дворцовом округе. У меня вызвало большое разочарование, когда я увидел, что человек, которого жители избрали, позволяет себе крайне резкие, нецензурные и грубые выражения в адрес других людей и даже не только других людей, но и в целом территории. В частности, Наташа Грязневич в своем Twitter заявила о том, что наш округ Екатерингофский нужно сжечь. Я считаю, что это неприемлемо, и я хотел, чтобы она подтвердила свои слова, которые она написала в Twitter,подтвердила, что она за них отвечает, и она даже этого не смогла сделать. Она не готова сказать: «Да, это мои слова я готова за них ответить. То есть это человек, который не только грубо, нецензурно, точно неинтеллигентно, точно недостойно жителя Дворцового округа и, тем более, депутата выражается в социальных сетях, так еще и трусливо не готова за эти слова отвечать», — возмутился Смакотин.

Однако у Грязневич хватало «смелости» соответственно фамилии обливать грязью и зампреда ЗакСа Петербурга Сергея Соловьева. Для него она тоже не слишком подбирала выражения. Такое поведение новоизбранного депутата, тем более, женщины повергло его в шок.

«У меня выросли две взрослые дочери, если бы хоть она из них когда-нибудь публично высказала хоть одно из этих слов, я бы в ней просто разочаровался. И когда, я не говорю даже депутат, обычная дама, когда называет такие слова, неважно должностное лицо я или просто прохожий, живу ли я в Петербурге или в другом регионе, это просто недопустимо, это невоспитанность элементарная. Когда это в своих сетях выкладывают, говорят о должностном лице, но это, конечно, характеризует человека, как мы будем проводить совместную работу, когда уже изначально, мы, не зная человека, позиционируем вот такое отношение. Сжечь там, и это говорит дама, то есть это запредельное, я не знаю, где она получала воспитание, почему вообще таких депутатов избирают в дворцовом округе», — недоумевает Соловьев.

Смакотин планирует подать в суд иск об оскорблении чести и достоинства не только его лично, но и всех жителей Екатерингофского округа. По его словам, он очень рад, что однопартийцы на этом заседании даже не выдвинули кандидатуру Грязневич в качестве главы Дворцового округа, им снова стала Мария Бисерова.

Сама же Грязневич вины за собой явно не чувствует и считает, что любой человек, даже если он депутат, может оскорблять в социальных сетях кого угодно.