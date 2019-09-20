Жена Виктора Бута рассказала о долгожданной встрече с мужем

Вашингтон, 20 сентября. Жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме США, рассказала о долгожданной встрече с мужем. Свидание супругов стало первым за семь лет.

Алла Бут с дочерью приехала в тюрьму «Марион» штата Иллинойс 18 сентября. В учреждении родственники Виктора Бута провели более четырех часов. Как сообщила женщина, на встрече с мужем она поняла, что они все еще близкие друг другу люди. Все эти годы члены семьи общались по телефону, обсуждая в основном насущные вопросы о защите в американских судах. По словам женщины, только при встрече супругам стало ясно, как они ждали этого свидания.

«Я, честно говоря, на первом свидании разревелась. Сегодня, на втором свидании, мне уже было спокойнее на душе», — поделилась Алла Бут.

По словам женщины, на первый взгляд ей показалось, что муж очень сильно похудел. Она отметила, что в тюрьме Виктор Бут следит за питанием и много занимается спортом и йогой.

«Вот сегодня посмотрела на него еще раз, и увидела совсем другое: он в прекрасной форме, такой жилистый и мускулистый, загорелый индийский йог», — рассказала Алла Бут РИА Новости.

Отметим, что при первой встрече супругам не позволили дотронуться друг до друга. Как сообщает «Царьград», свидание проходило в общей комнате, и Виктору и Алле Бут разрешили только визуальный контакт. В прошлый раз супруги виделись в 2012 году в Нью-Йорке во время оглашения приговора российскому бизнесмену.

Предполагается, что семья Виктора Бута пробудет в США до 28 октября, однако Алла Бут отмечала, что они с дочерью могут задержаться на более длительный срок, если им позволят американские миграционные службы, передает НСН.

Напомним, Виктор Бут обвиняется в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США считается террористической. В 2008 году российского бизнесмена задержали в Бангкоке по запросу Вашингтона, сообщает телеканал «360». В 2010 году Бута экстрадировали в США, где его приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.