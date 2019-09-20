Суд рассмотрит апелляцию на приговор Устинову 26 сентября

Москва, 20 сентября. Мосгорсуд 26 сентября проверит законность приговора Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН в ходе незаконной акции в Москве 3 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Заседание в апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы и представления назначено на четверг, 26 сентября, в 10.00», — сказала она.

Кроме того, суд в эту пятницу рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО. Ведомство также обратилось к суду с просьбой смягчить приговор в его отношении.

Устинов был задержан во время беспорядков на Пушкинской площади в Москве, которые произошли в ходе несанкционированного митинга 3 августа. В ходе задержания он оказал сопротивление бойцам ОМОН, в результате чего один из них получил травму. Момент задержания Устинова попал в объектив видеокамеры. При этом сам актер заявил, что не участвовал в митинге, а пришел на встречу с другом.

Он стал фигурантом дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Свою вину участник незаконного митинга не признал. Прокурор просил для Устинова шесть лет колонии общего режима, суд приговорил к 3,5 года нахождения под стражей.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал решение суда. По его мнению, приговор следует смягчить и ограничиться условным сроком.

Отметим, что митинг 3 августа стал одним из ряда незаконных акций, которые устроили в Москве сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. Их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили акциями и беспорядками в столице надавить на избиркомы.