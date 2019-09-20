Мамаев прилетел в Краснодар для расторжения футбольного контракта с клубом

Краснодар, 20 сентября. Футболист Павел Мамаев прилетел в Краснодар после выхода на свободу из колонии №4 Белгородской области. Бывший полузащитник «Краснодара» расторгнет контракт с клубом.

Ожидается, что в пятницу Мамаев встретится с представителями «Краснодара», 31-летний спортсмен официально разорвет отношения с клубом, который сейчас занимает первую строчку в таблице РПЛ.

Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ранее заявил, что клуб разорвет контракт с Мамаев. Он объяснил это тем, что в академии клуба занимаются 11 тысяч воспитанников, которые должны знать, что с футболистов «не будут спрашивать так, как с обычных людей». Президент «Краснодара» отметил, что спортсмены являются примером для простых мальчиков, и когда фамилии футболистов выкрикивают десятки тысяч человек на стадионе, это налагает на них обязательства.

Кокорину повезло чуть больше, «Зенит» не стал разрывать с ним контракт. Футболисту дадут шанс проявить себя до конца года. Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Кокорин уже прошел медицинское обследование в одной из петербургских клиник.