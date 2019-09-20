В Госдуме назвали «военной цензурой» преследование крымских журналистов Киевом

Украина, подвергнув уголовному преследованию крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ по правам человека, может быть исключена из организации, об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

«После таких решений нахождение Украины в ОБСЕ в принципе ставится под сомнение. ОБСЕ — это площадка для диалога, выстраивания отношений и корректировки внешней политики государств. Непозволительно кого-либо лишать мнения и права голоса. Украине пора начать диалог с Россией и двигаться в сторону уважения и признания выбора крымчан жить на своей исторической родине», — сказал Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

Мероприятие проходило в Варшаве. Стоит отметить, что украинская сторона всячески пыталась препятствовать выступлению крымчан, но не смогла им помешать. Представители Крыма были уверены, что это является значительным шагом на пути признания полуострова частью России.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что действующий глава государства Владимир Зеленский является не более чем марионеткой. У него нет опыта государственного управления и он зависим от внешних сил. Поэтому тот факт, что Украина ополчилась на крымских журналистов, является закономерным.

«Мы же понимаем, что в Киеве после 2014 года вообще отсутствует национальная власть. Даже несмотря на смену президента. Просто избрали артиста разговорного жанра. Это явно обман народа. Естественно, никакой реальной власти у него нет. Артист может играть роль, но не может управлять процессами, это разные вещи», — рассуждает российский политик.

По его словам, фактически соседняя страна находится под внешним управлением Вашингтона. До тех пор, пока это будет продолжаться, ни о какой свободе слова не может идти и речи.

«Все события, которые происходят на Украине, определяются Соединенными Штатами Америки, исходя из их целесообразности противостояния России. Для этого и устраивался госпереворот. Исходя из этого, необходимо сформировать некую территорию беспокойства, нервозности, запугивать население. Особенно тех, кто может дать «неправильную» информацию, потому что во все времена все воюющие государства вводили так называемую «военную цензуру», то есть использовали спецпропаганду», — подытожил Евгений Федоров.

Напомним, незаконный государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Его итогом стала гражданская война, поскольку жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались принять руководителей, пришедших к власти антиконституционными путем. В результате вооруженного конфликта, по данным ООН, погибло более 13 тысяч человек.