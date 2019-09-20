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ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

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ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

Архангельск, 20 сентября. Зенитный ракетный полк на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Личный состав полка прошел обучение на новой технике и заступил на боевое дежурство. Часть С-400 базируется на острове Южный.

Зенитчики контролируют небо над архипелагом Новая Земля, Баренцевым, Белым, Карским и Печорским морями. Зенитная ракетная система пригодна для перехвата любых типов воздушных целей.

Она успешно работает на Кольском полуострове, прикрывая базы Северного флота. С-400 контролирует безопасность северных границ России и трассу Севморпути.

Ранее в Минобороны России сообщили о начале учений «Центр-2019», в которых принимают участие С-400 «Триумф». ЗРК приступили к боевому дежурству в шести районах.

Комплекс С-400 является гордостью российского вооружения. Им интересуются зарубежные покупатели, а ранее Россия отправила последнюю партию С-400 в Турцию.

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