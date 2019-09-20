Генконсульство РФ рассказало о состоянии россиян, пострадавших в турецкой Аланье

Анкара, 20 сентября. Состояние трех россиян, в том числе двух детей, получивших ожоги во время фаер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, удовлетворительное, об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье.

Как сообщило местное издание e1.ru, инцидент произошел в среду отеле в поселке Кестель. Повар допустил ошибку во время шоу и облил горящим маслом публику. Ожоги получили восемь туристов, среди которых трое россиян. Отец двух пострадавших мальчиков, которым 3,5 года и 10 лет, из Екатеринбурга рассказал, что один из сыновей обгорел на 27%, у него ожоги второй и третей степени.

Отмечается, что в ближайшие сутки пострадавшие мальчики останутся в больнице под наблюдением врачей. Генконсульство направило запрос в местные правоохранительные органы.

«По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме. Состояние пациентов удовлетворительное», — сообщили в генконсульстве РФ.

Ранее глава консульского отдела посольства Российской Федерации в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские путешественники умирают в этой стране. По словам дипломата, с мая текущего года в Турции скончалось свыше 88 граждан РФ.