Штурм Зоны 51: прямая трансляция стартовала на YouTube

Москва, 20 сентября. Пользователь YouTube под именем LDG Station начал прямую трансляцию «штурма» «Зоны 51». За эфиром прямо сейчас можно следить на его канале.

Под видео Area 51 Live: Storm Area 51, They Can't Stop All of Us пользователь разместил приветственное обращение ко всем, кто пожелает присоединиться к просмотру, и выразил надежду, что в запретной зоне даже получится увидеть инопланетян.

«Зона 51» — военная база, расположенная в США на юге штата Невада. Как сообщает портал Business Insider, власти США приняли решение закрыть воздушное пространство над базой с 16 по 22 сентября. Запрет на полеты распространяется на любую авиацию, включая дроны и квадрокоптеры.

Согласно официальной информации, «Зона 51» предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.

Ранее в Facebook была запущена специальная акция, которой планировалось собрать участников для штурма базы, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на ней спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

Однако в итоге Facebook удалила страницу, на которой почти два миллиона американцев активно обсуждали план сентябрьского «штурма», где, по мнению ряда конспирологов, американские власти хранят тела пришельцев.