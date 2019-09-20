Путин прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области на учения «Центр-2019»

Оренбург, 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области, где состоятся учения «Центр-2019».

Российский лидер наблюдает за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» в компании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Также в командно-наблюдательном пункте присутствуют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные.

Участие в учениях принимают около 128 тысяч военнослужащих из России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В учениях задействованы свыше 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Кроме того, некоторые эпизоды состоятся на полигонах стран-участниц учений. В пресс-службе Кремля заявили, что в основу боевых задач на учениях положен опыт боевых действий в Сирии.

Российский лидер прилетел в Оренбург в четверг вечером. До этого он проводил в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии, а также выступил на Всероссийском форуме оружейников.