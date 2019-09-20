Госдеп не беспокоит возможная связь Гуайдо с наркомафией

Вашингтон, 20 сентября. Госдепартамент США не беспокоят возможные связи лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с наркомафией. Об этом в пятницу заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

Так она прокомментировала появление фотографии, на которой Гуайдо изображен рядом с членами колумбийского наркокартеля «Растрохос». Сам политик впоследствии утверждал, что он якобы не знал, что сфотографировавшиеся с ним люди являются преступниками, однако власти США, которые поддержали попытку госпереворота в Венесуэле, не придали этому никакого значения.

Вместо того, чтобы попытаться осудить или оправдать Гуайдо, Филипетти переключила внимание на законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она заявила, что венесуэльский лидер якобы предоставляет убежище группировкам «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения». И вот это волнует Вашингтон намного сильнее, чем связь лидера оппозиции с наркокартелем.

«Мы не беспокоимся по поводу связей Гуайдо с наркоторговцами. Самое важное во всей этой истории, если мы беспокоимся по поводу связей с наркоторговцами и террористами, это взглянуть вместо этого на режим Мадуро», — отметила зампомощника госсекретаря.

Ситуация в латиноамериканской стране осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. 19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Американские СМИ впоследствии развернули полномасштабную информационную войну и начали распространять вбросы про «золото Мадуро», которое якобы вывезенное из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании, и фейк о ЧВК «Вагнера», якобы направленной в Каракас. Впоследствии все эти домыслы были опровергнуты, причем в ряде случаев теми же СМИ, что их и распространили.