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Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону

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Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 20 сентября. Семь человек пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В ГУ МВД сообщили ранее о трех пострадавших. В течение часа пассажиров извлекли из покореженных автомобилей, семь человек госпитализировали.

Авария произошла утром 20 сентября на пересечении Обского переулка и Казахской улицы. Столкнулись скорая и Renault Duster. На месте находятся правоохранительные органы, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее РИАМО сообщило, что на улице Подвойского в Москве произошло ДТП с участием четырех авто, в результате которого пострадал один человек.

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