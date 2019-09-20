Вашингтон заявил о намерении помешать оказанию финансовой помощи Венесуэле

Вашингтон, 20 сентября. США намерены помешать любому предоставлению финансовой помощи правительству Венесуэлы, в том числе со стороны союзников Вашингтона по НАТО. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти на брифинге для иностранных журналистов.

«Любое поведение, способствующее тому, чтобы в распоряжение [властей Венесуэлы] поступало больше денег, а потом эти средства использовались для подавления [противников], полностью идет вразрез не только с нашей политикой санкций, но также с нашими принципами», — сказала Филипетти.

Она подчеркнула, что США относятся к данному вопросу очень серьезно. Как отметила заместитель помощника госсекретаря, в случае, если финансовую помощь Каракасу оказывает союзник Штатов, Вашингтон готов обсудить это с данной страной и попытаться понять, являются ли эти действия преднамеренными.

«Но мы не потерпим поддержку диктатуры со стороны какой бы то ни было страны», — приводит слова Филипетти ТАСС.

Отметим, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа «новым Гитлером» в международной политике, сообщает «Газета.ру». По словам Мадуро, президент США, который пообещал ввести санкции против Венесуэлы из-за ее «авторитарного режима», считает себя хозяином мира.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали фейк о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.