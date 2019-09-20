Мадуро уверен в возможности экономического роста Венесуэлы вопреки санкциям США

Каракас, 20 сентября. Экономический рост Венесуэлы возможен вопреки американским санкциям, уверен президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

«У нас много возможностей встать на путь роста и развития вопреки агрессии и нападкам», — сказал он в интервью испанской версии телеканала RT.

Мадуро отметил, что санкционная политика США в отношении Венесуэлы привела к снижению доходов страны от нефтепромышленности с 50 миллиардов долларов до четырех миллиардов долларов в год.

«У нас конфисковали, у нас украли почти 30 миллиардов долларов», — подчеркнул президент.

Каракас из-за ограничительных мер со стороны Вашингтона не может открывать или закрывать банковские счета по всему миру, оплачивать товары, добавил Мадуро.

«А теперь нам еще и угрожают полной морской блокадой», — констатировал он.

Сложившаяся ситуация, по словам президента, заставила правительство страны обратиться к политике импортозамещения. В настоящее время приоритетом Боливарианской Республики выступают обеспечение населения продуктами питания и медицинскими препаратами, а также восстановление нефтедобывающей промышленности.

Напомним, Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. По данным ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек, недовольных гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости.

В январе этого года в Венесуэле начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Мадуро. Как пишет «Ридус», уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, отмечает «Газета.ru».

Россия, как и многие другие страны, заявили о поддержке действующего президента Мадуро и недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Вашингтон тем не менее продолжает оказывать давление на Каракас. В попытках сменить власть в латиноамериканской стране Запад не раз прибегал к помощи СМИ, которые распространили череду ложных новостей, нацеленных на искажение реальной картины.

К примеру, иностранные издания продвигали информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнера», будто бы отправленной в Венесуэлу. Все материалы такого характера впоследствии были опровергнуты, в том числе и теми СМИ, что их запустили.

Ранее Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией во имя спокойствия всех жителей страны.