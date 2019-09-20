Россия зафиксировала 32 случая нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 20 сентября. Российская сторона комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона – 19, об этом говорится в информационном бюллетени на сайте Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки российской стороной зафиксировано 32 случая нарушения режима перемирия: в Идлибе – 11, в Латакии – десять, в Алеппо – девять, в Хаме – два.

Турция сообщила о 19 случаях нарушения перемирия, в том числе о пяти в Латакии, девяти – в Идлибе, двух – в Хаме и трех – в Алеппо. За прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.