Началась пресс-конференция «Правда о Ливии» с участием корреспондентов ФАН

Москва, 20 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов начали онлайн-конференцию, в ходе которой ответят на вопросы читателей по итогам командировки в столицу Ливии.

Итоговый эфир можно будет посмотреть на официальном канале ФАН-ТВ на YouTube. Своим мнением читатели могут поделиться, написав редакции в социальной сети «ВКонтакте», на почту (info@riafan.ru) или в комментариях к этой новости.

Отметим, что в Ливии в 2011 году начался политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время установилось двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.