Первый супруг Заворотнюк признался, почему их пара распалась

Москва, 20 сентября. Олаф Шварцкопф, немецкий предприниматель и первый муж звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк признался, что причиной их расставания в свое время стали разные жизненные планы.

Экс-супруг актрисы рассказал, что ему всегда хотелось создать обычную семью и обрести простое человеческое счастье, в то время как молодая актриса жаждала славы и постоянного присутствия в светской среде.

Шварцкопф уверен, что именно разные жизненные цели не позволили ему построить долгие и счастливые отношения с Заворотнюк, передает «КП».

«Мне хотелось простой семьи, обычного счастья, а ей — славы, богатства, огромного дома, ярких ролей, выходов в свет…», — рассказал он.

Заворотнюк и Шварцкопф познакомились в 1993 году в «Табакерке» на дне рождения Евгения Миронова. Их отношения развивались стремительно и также быстро завершились. Брак с первым мужем, который на 12 лет старше актрисы, продлился совсем недолго — около года.

После расставания бизнесмен быстро создал новую семью, но очередной брак тоже не стал счастливым. Сейчас мужчина в одиночку воспитывает дочь Виолетту.

Как сообщает издание, Шварцкопф следит за новостями о состоянии здоровья бывшей супруги. Раньше, признается мужчина, он общался с братом актрисы Святославом, однако полтора года назад его не стало.

Экс-супруг сказал «КП», что желает актрисе выздоровления и заверил, что не держит на нее зла.

Напомним, слухи о заболевании Анастасии Заворотнюк стали появляться летом этого года. В середине сентября в СМИ распространилась информация о тяжелом состоянии артистки, вызванном опухолью мозга. Сообщалось , что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Однако пиар-директор звезды Марина Потапова рассказала, что она начала дышать самостоятельно. Накануне стало известно, что актрису перевели в палату общей терапии, об этом сообщила Газета.ru, и готовят к удалению опухоли.